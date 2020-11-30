Bursa'da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1'i çocuk 2 ölü, 3 yaralı (3)

KAZA ANI KAMERADABursa'nın İnegöl ilçesinde, 2 kişinin öldüğü 3 kişinin de yaralandığı kaza anının güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

KAZA ANI KAMERADA

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 2 kişinin öldüğü 3 kişinin de yaralandığı kaza anının güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülere; Osman Aydınlı'nın kullandığı otomobilin karşı yola geçtiği, başka bir otomobille kafa kafaya çarpıştığı ve çarpışmanın etkisiyle araçların savrulduğu görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ