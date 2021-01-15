Otomobiller çarpıştı: 2 yaralı
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Otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

15.01.2021 19:15 | Son Güncelleme: 15.01.2021 19:39

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Murat Milaz idaresindeki 66 AR 064 otomobille Cihangir Memiş kontrolündeki 16 AJJ 851 plakalı otomobil, İnegöl-Yenişehir kara yolu Metal Sanayi Kavşağı'nda çarpıştı.

Yaralanan Milaz ve diğer araçtaki Zahide Memiş 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Otomobiller çarpıştı: 2 yaralı
Otomobiller çarpıştı: 2 yaralı
Otomobiller çarpıştı: 2 yaralı
Otomobiller çarpıştı: 2 yaralı
Otomobiller çarpıştı: 2 yaralı
Otomobiller çarpıştı: 2 yaralı
Otomobiller çarpıştı: 2 yaralı
Otomobiller çarpıştı: 2 yaralı
Otomobiller çarpıştı: 2 yaralı
Otomobiller çarpıştı: 2 yaralı
Otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek

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