Otomobille polisten kaçan 5 şüpheliden 3'ü kovalamaca sonucu yakalandı
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Otomobille polisten kaçan 5 şüpheliden 3'ü kovalamaca sonucu yakalandı

21.02.2021 09:59 | Son Güncelleme: 21.02.2021 10:41

Bursa'da polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayıp otomobille kaçan 5 şüpheliden 3'ü kovalamacanın ardından yakalandı.

Bursa'da polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayıp otomobille kaçan 5 şüpheliden 3'ü kovalamacanın ardından yakalandı.

Ekipler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında içindeki kişilerin durumundan şüphelenmeleri üzerine bir otomobili Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'nde durdurmak istedi.

Polisin ikazına uymayıp kaçan araçtakiler ile ekipler arasında kovalamaca yaşandı. Aynı mahallede yaklaşık yarım saat takip edilen otomobil, 13. Yayla Sokak'ta durduruldu.

Çeşitli suçlardan arandıkları öğrenilen şüpheliler, araçtan inip yaya olarak kaçmaya çalıştı. Kısa sürede yakalanan 2 kişiden F.O.D, ayağında kurşun yarası olması nedeniyle sağlık ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesine götürüldü.

Yakalanan diğer zanlı O.D. ile evinde saklandığı belirlenen S.T'yi gözaltına alan ekipler, E.B. ve Y.G'nin yakalanması için çalışma başlattı. Polis, F.O.D'nin yaralanmasının sebebini de araştırıyor.

Araçta yapılan aramalarda ise uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Otomobille polisten kaçan 5 şüpheliden 3'ü kovalamaca sonucu yakalandı
Otomobille polisten kaçan 5 şüpheliden 3'ü kovalamaca sonucu yakalandı
Otomobille polisten kaçan 5 şüpheliden 3'ü kovalamaca sonucu yakalandı
Otomobille polisten kaçan 5 şüpheliden 3'ü kovalamaca sonucu yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Balcıkoca

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