Bursa'da otomobille motosikletin çarpıştığı kazada, 1 kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bursa'da otomobille motosikletin çarpıştığı kazada, 1 kişi yaralandı

Bursa'da otomobille motosikletin çarpıştığı kazada, 1 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek - Haberler | Güncel

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, otomobille motosikletin çarpıştığı kazada, 1 kişi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, otomobille motosikletin çarpıştığı kazada, 1 kişi yaralandı.

Kemalpaşa Mahallesi, Adnan Menderes Bulvarı'nda seyreden Selçuk S. (18) idaresindeki 16 AND 299 plakalı motosiklet ile Refik T. (58) idaresindeki 16 PF 081 plakalı otomobil, çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsünün arkasındaki annesi Fadime S. (51) yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansı ile İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Vladimir Putin Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Mehtap Ar Burak Deniz Acun Ilıcalı Demet Özdemir
Spor Ryan Babel Bülent Uygun Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Bursa'da otomobille motosikletin çarpıştığı kazada, 1 kişi yaralandı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.4.2021 10:13:42. #1.16#

title