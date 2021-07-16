Bursa'da otomobille minibüs çarpıştı: 2 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bursa'da otomobille minibüs çarpıştı: 2 yaralı

Bursa'da otomobille minibüs çarpıştı: 2 yaralı
Anadolu Ajansı / Musa Öztürk - Haberler | Güncel

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde otomobille servis minibüsünün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde otomobille servis minibüsünün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Nihat Ulupınar (35) idaresindeki 16 ACK 7567 plakalı otomobil, Gemiç Kavşağı'nda Hayati Pekdaş (52) yönetimindeki 16 S 7567 plakalı servis minibüsüyle çarpıştı.

Kazada, sürücü Nihat Ulupınar'ın eşi Elif Ulupınar ile kızı Ebru Ulupınar yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Öztürk

Sarıyer'de TEM Otoyolu'nda polis aracıyla otomobil çarpıştı: çok sayıda yaralı var (1)
Sarıyer'de TEM Otoyolu'nda polis aracıyla otomobil çarpıştı: çok sayıda yaralı var (1)
Son dakika! SAMSUN-DÜĞÜN DÖNÜŞÜ KAZA; GELİN VE DAMAT İLE 2 SÜRÜCÜ YARALANDI
Son dakika! SAMSUN-DÜĞÜN DÖNÜŞÜ KAZA; GELİN VE DAMAT İLE 2 SÜRÜCÜ YARALANDI
Saldırıya uğrayan adam dehşet dakikalarını anlattı: Kafama sallama bıçakla vurdular, öldüm sanıp bıraktılar
Saldırıya uğrayan adam dehşet dakikalarını anlattı: Kafama sallama bıçakla vurdular, öldüm sanıp bıraktılar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Muharrem İnce Mustafa Demir Süleyman Soylu İbrahim Aydemir
Magazin Tolga Akış Serra Arıtürk Kaan Yıldırım Şahan Gökbakar
Spor Ali Koç Şenol Güneş Volkan Demirel Ahmet Nur Çebi Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bursa'da otomobille minibüs çarpıştı: 2 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.7.2021 14:25:30. #1.14#

title