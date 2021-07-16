Bursa'da otomobille minibüs çarpıştı: 2 yaralı
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde otomobille servis minibüsünün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde otomobille servis minibüsünün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Nihat Ulupınar (35) idaresindeki 16 ACK 7567 plakalı otomobil, Gemiç Kavşağı'nda Hayati Pekdaş (52) yönetimindeki 16 S 7567 plakalı servis minibüsüyle çarpıştı.
Kazada, sürücü Nihat Ulupınar'ın eşi Elif Ulupınar ile kızı Ebru Ulupınar yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Öztürk