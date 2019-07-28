Bursa'da otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Orhangazi yönüne giden Sinan Demirtaş (24) idaresindeki 34 BCD 253 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Sabri Balta'nın (56) kullandığı 16 H 0696 plakalı hafif ticari araç, Orhangazi-İznik kara yolu Üreğil Mahallesi kavşağında çarpıştı.

Araçta sıkışan sürücü Balta, kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralanan sürücü Demirtaş ile aynı otomobildeki kuzeni Turgay Demirtaş, 112 Acil Servis ekiplerince Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan Balta'nın cenazesi aynı hastanenin morguna konuldu.

Kaza yerine gelen Balta'nın oğlu ve yakınları gözyaşı döktü.

Kaynak: AA