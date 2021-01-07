Son dakika haber: Otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
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Son dakika haber: Otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

07.01.2021 13:37 | Son Güncelleme: 07.01.2021 14:05

Son dakika haber: Bursa'da bir sürücü, park halindeki aracında uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Bursa'da bir sürücü, park halindeki aracında uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Murat S, Yıldırım ilçesi Yeşil Mahallesi'nde caddede bulunan otomobiline bindi. Bu sırada araca yaklaşan ve kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli, Murat S'ye tabancayla ateş edip kaçtı.

Koluna 2 merminin isabet etmesiyle yaralanan Murat S, 112 Acil Servis ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, şüpheliyi yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.

Silahlı saldırı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca da görüntülendi.

Son dakika haber: Otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
Son dakika haber: Otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
Son dakika haber: Otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
Son dakika haber: Otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Ulu

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