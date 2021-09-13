Son dakika haberleri! Otomobilin yayaya çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri! Otomobilin yayaya çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı

AA / Uğur Çiçek - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Bursa'nın İnegöl ilçesinde, otomobilin çarpması sonucu bir yayanın yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, otomobilin çarpması sonucu bir yayanın yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Orhaniye Mahallesi Ankara Caddesi'nde İbrahim Ç. yönetimindeki 34 PYV 73 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Alperen Sevinç'e (23) çarptı.

Kazada yaralanan Sevinç, 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'nde kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan yaşanan kaza, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.

Son dakika haberleri! Otomobilin yayaya çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Son dakika haberleri! Otomobilin yayaya çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Son dakika haberleri! Otomobilin yayaya çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Son dakika haberleri! Otomobilin yayaya çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Son dakika haberleri! Otomobilin yayaya çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Son dakika haberleri! Otomobilin yayaya çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Son dakika haberleri! Otomobilin yayaya çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı
AA / Uğur Çiçek - Son Dakika Haberleri
Servis aracı ve otomobilin çarpıştığı feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti

Servis aracı ve otomobilin çarpıştığı feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti

 İSTANBUL-'İMAMOĞLU'NUN ÖZEL KALEMİYİM' DEDİ, 2 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN BULUNDUĞU OTOMOBİLİN CAMINA TAŞ ATTI -1

İSTANBUL-'İMAMOĞLU'NUN ÖZEL KALEMİYİM' DEDİ, 2 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN BULUNDUĞU OTOMOBİLİN CAMINA TAŞ ATTI -1
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Mustafa Destici Yevgeniy Ziniçev Uğur İbrahim Altay Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Üner Müge Anlı Kylie Jenner Kaan Yıldırım
Spor Marcao Cristiano Ozan Tufan Sergen Yalçın Mergim Berisha
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Abdullah Avcı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberleri! Otomobilin yayaya çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.09.2021 20:23:04. #1.17#