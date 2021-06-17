BURSA'DA OTOMOBİLİN OTOBÜS DURAĞINA DALDIĞI ANLAR
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BURSA'DA OTOMOBİLİN OTOBÜS DURAĞINA DALDIĞI ANLAR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BURSA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin, yol kenarında otobüsten inenlere çarptığı kaza anı mobese kamerasınca anbean kaydedildi.

BURSA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin, yol kenarında otobüsten inenlere çarptığı kaza anı mobese kamerasınca anbean kaydedildi. Görüntülere, otobüsten inenlerin kaldırıma doğru yürüdüğü, bu sırada yoldaki otomobilin kaldırımı aştığı, otomobilin yürüyenlere çarptığı ve yaralıların yere düştüğü anlar yansıdı.

BURSA'DA OTOMOBİLİN OTOBÜS DURAĞINA DALDIĞI ANLAR
BURSA'DA OTOMOBİLİN OTOBÜS DURAĞINA DALDIĞI ANLAR
BURSA'DA OTOMOBİLİN OTOBÜS DURAĞINA DALDIĞI ANLAR
BURSA'DA OTOMOBİLİN OTOBÜS DURAĞINA DALDIĞI ANLAR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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