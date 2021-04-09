Bursa'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bursa'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı

Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek - Haberler | Güncel
Bursa'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı

İnegöl ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

İnegöl ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

Hamidiye Mahallesi'nde Melahat K. (40) idaresindeki 16 PN 303 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa T'ye (80) çarptı.

Kazada yaralanan Mustafa T, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan etraftaki bazı vatandaşlar, yaşlı adama çarpan sürücüye tepki gösterdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Ziya Selçuk Meral Akşener Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Esra Erol Demet Akalın Şeyma Subaşı Burcu Biricik
Spor Mesut Özil Ersun Yanal Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Futbol
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Bursa'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2021 19:42:41. #1.15#
title