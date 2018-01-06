Bursa'da Otomobilin Çarptığı Yaya Öldü

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, Dila Seray Konukluk (29) yönetimindeki 16 SEU 07 plakalı otomobil, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda araçlara ait bölümde yürüdüğü öne sürülen Murat Kaya'ya (39) çarptı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Kaya'nın öldüğünü belirledi.



Murat Kaya'nın cesedi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.



Otomobil sürücüsü ise polis tarafından gözaltına alındı.