Bursa'da otomobilin çarptığı yaşlı adam yaralandı
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Bursa'da otomobilin çarptığı yaşlı adam yaralandı

03.03.2021 11:53 | Son Güncelleme: 03.03.2021 11:56
Bursa'da otomobilin çarptığı yaşlı adam yaralandı

Bursa'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Bursa'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Osmangazi ilçesi Demirtaşpaşa Mahallesi Haşim İşcan Caddesi'nde M.Ö. idaresindeki 26 E 7196 plakalı otomobil, yoldan karşıya geçmeye çalışan Göner Sarklı'ya (85) çarptı.

Yaralanan Sarklı'ya ilk müdahaleyi, olay yerinden geçen oğlu ile 112 Acil Servis ekipleri yaptı.

Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Ulu

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