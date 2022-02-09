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Otomobilin çarptığı kadın yaşamını yitirdi

AA, Uğur Çiçek - Güncel
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde yol kenarında yürürken otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

İNEGÖL, BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde yol kenarında yürürken otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Cihan D. idaresindeki 16 KCA 83 plakalı otomobil, Bursa- Ankara kara yolunda kontrolden çıkarak yol kenarında yürüyen Hülya Türkmen'e (41) çarptı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Türkmen'in cenazesi, İnegöl Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Cihan D. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Otomobilin çarptığı kadın yaşamını yitirdi

Otomobilin çarptığı kadın yaşamını yitirdi

Otomobilin çarptığı kadın yaşamını yitirdi

Otomobilin çarptığı kadın yaşamını yitirdi

AA / Uğur Çiçek - Güncel

Türkmen, Ankara, İnegöl, Bursa, Güncel, Haber

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