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Bursa'da otomobilin çarptığı kadın yaralandı

Bursa'da otomobilin çarptığı kadın yaralandı
AA / Şenol Poyraz - Haberler | Güncel

Bursa'nın İznik ilçesinde, otomobilin çaptığı kadın yaralandı.

ORHANGAZİ, BURSA (AA) - Bursa'nın İznik ilçesinde, otomobilin çaptığı kadın yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ümit Ç. idaresindeki 34 VR 4047 plakalı otomobil, İznik- Orhangazi yolu Zeytin Hali mevkiinde Melek Atar'a (71) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yaralanan kadın, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı İznik Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Yaralanan Atar'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AA / Şenol Poyraz - Son Dakika Haberleri

Orhangazi, Otomobil, İznik, Bursa, Güncel, Haber

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