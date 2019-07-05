Bursa'da otomobilin çarptığı kadın öldü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada karayolunda karşıya geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Mecbure Tağ(57) hayatını kaybetti.

Olay İnegöl'ün Bursa-Ankara karayolu üzeri Mesudiye mahallesi mevkiinde meydana geldi. Cuma pazarına gitmek için karayolu üzerinden karşıya geçmeye çalışan Mecbure Tağ (57)'a İnegöl'den Bursa'ya seyir halinde olan sürücü Suriye uyruklu Abdurrahman Kaliyye(25) yönetimindeki 16 MA 0917 plakalı otomobil çarptı. Yaklaşık 20 metre sürüklenen kadın olay yerinde feci şekilde can verdi. Sürücü emniyet ekiplerince gözaltına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA