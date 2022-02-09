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Bursa'da otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bursa'da otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybettiAnkara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi.

Bursa'da otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

BURSA Kaza Bursa- Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi.

İnegöl'den Bursa istikametine seyir halinde olan sürücü Cihan DemirYönetimindeki 16 KCA 83 plakalı otomobil, karayolundan koşarak geçmeye çalışan Hülya Türkmen(40)'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle 30 metre sürüklenen kadın hayatını kaybetti.

Olay polis ve 112 Acil Servis Ambulansı sevk edildi. Sağlık ekipleri kadının ölümünü tespit ettiler. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Bursa'da otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Bursa'da otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Bursa'da otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı / Salih Bilal Aslan - 3. Sayfa

Otomobil, Ankara, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Haber

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