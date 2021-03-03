Bursa'da otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Bursa'da otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

03.03.2021 09:25 | Son Güncelleme: 03.03.2021 09:28
Bursa'da otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi.

Ata Bulvarı'nda seyreden M.K. (34) idaresindeki 16 STG 66 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Aysel Özden'e (45) çarptı.

Kazada ağır yaralanan Özden, 112 Acil Servis ekiplerince götürüldüğü Bursa Şehir Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis tarafından gözaltına alınan sürücü M.K. ise çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Ulu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Özlem Zengin Abdülhamit Gül Berat Albayrak
Magazin Eda Ece Cansu Dere Sezen Aksu Hande Soral
Spor Erol Bulut Mesut Özil Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Antalya Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bursa'da otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.3.2021 09:29:36. #1.14#
title