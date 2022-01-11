Bursa'da otomobilin çarptığı genç yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bursa'da otomobilin çarptığı genç yaralandı

Bursa'da otomobilin çarptığı genç yaralandı
AA / Uğur Çiçek - Haberler | Güncel

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan 20 yaşındaki genç, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

İNEGÖL, BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan 20 yaşındaki genç, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

M.K. idaresindeki 16 KDN 83 plakalı otomobil, Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda, yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Ceber'e (20) çarptı.

Yaralanan Ceber, 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Otomobil köprüden dere yatağına uçtu: Karı-koca hayatını kaybetti

Otomobil köprüden dere yatağına uçtu: Karı-koca hayatını kaybetti

 Kamyonla çarpışan otomobilde aynı aileden 4 kişi feci şekilde can verdi

Kamyonla çarpışan otomobilde aynı aileden 4 kişi feci şekilde can verdi

 Esenyurt'ta silahlı kavga

Esenyurt'ta silahlı kavga

AA / Uğur Çiçek - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title