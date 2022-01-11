Bursa'da otomobilin çarptığı genç yaralandı
AA / Uğur Çiçek - Haberler | Güncel
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan 20 yaşındaki genç, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.
İNEGÖL, BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan 20 yaşındaki genç, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.
M.K. idaresindeki 16 KDN 83 plakalı otomobil, Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda, yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Ceber'e (20) çarptı.
Yaralanan Ceber, 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
AA / Uğur Çiçek - Son Dakika Haberleri
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