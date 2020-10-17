Bursa'da otomobilde tarihi sikkeler ele geçirildi
17.10.2020 05:47 | Son Güncelleme: 17.10.2020 06:01
Bursa'nın İnegöl ilçesinde huzur uygulaması sırasında otomobilde yapılan aramada tarihi sikkelerle dedektör bulundu.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde huzur uygulaması sırasında otomobilde yapılan aramada tarihi sikkelerle dedektör bulundu.
İlçede ortaklaşa uygulama yapan emniyet ve jandarma ekipleri, N.U. ve B.Y'nin bulunduğu otomobili durdurdu.
Araçta arama yapan ekipler, tarihi sikkeler ile altın arama dedektörü ele geçirdi.
Sikkeleri ve dedektörü muhafaza altına alan ekipler, N.U. ve B.Y'yi İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürdü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek