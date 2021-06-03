BURSA'DA OTOMOBİL YAN SANAYİİNE ÜRETİMİ YAPAN FABRİKADA GREV
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BURSA'DA OTOMOBİL YAN SANAYİİNE ÜRETİMİ YAPAN FABRİKADA GREV

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BURSA'da otomobil yan sanayisinde üretim yapan bir fabrikada, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin uyuşmazlıkla sonuçlanması sonucu, alınan grev kararı bu sabah uygulanmaya başlandı.

BURSA'da otomobil yan sanayisinde üretim yapan bir fabrikada, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin uyuşmazlıkla sonuçlanması sonucu, alınan grev kararı bu sabah uygulanmaya başlandı. Fabrika önünde açıklama yapan Özçelik- İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Recep Akyel, İnsanca yaşayacağımız bir ücret, çocuklarımıza daha güzel bir gelecek için mücadele ediyoruz. Birlik ve beraberliğimizi bozmadan her gün bu mücadelemize devam edeceğiz dedi.

Bursa Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan makine kalıp ve radyotör üretimi yapan bir fabrikada, bir süredir devam eden toplu sözleşme görüşmelerinin uzlaşmazlıkla sonuçlanması sonucu, Özçelik İş Sendikası tarafından, grev kararı alınmıştı. Alınan grev kararı, toplam 193 işcinin, bu sabah fabrikanın kapısına astıkları, Bu iş yerinde grev vardır yazılı pankart açarak başladı.

Grev yapan arkadaşlarına destek vermek için fabrika önüne gelen Özçelik İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Recep Akyel, yaptığı konuşmada, edeceklerini söyledi. Bugünlere kolay gelmediklerini belirten Akyel, 6 ay yani 180 gündür mücadele ediyoruz. Bizler hakkımız olanı istiyoruz. Bunu da sonuna kadar mücadele ederek alacağız. Bizler her zaman, 'işyerlerimizle kazanmayı' düşündük. 'İşyerimizde kazansın bizde kazansın' istiyoruz. Tek taraflı kazanmaya asla müsaade etmiyoruz. Toplu sözleşme masasında 180 gündür bir arpa boy gitmedik. Yeni haklar kazanmayı bir kenara bırakın mevcut hakkımızdan geri adım atmamızı istiyorlar. İkramiyelerimizi vermek istemiyorlar dedi.

Grev kararında kendilerine destek veren beyaz yakalı çalışanlara teşekkür eden Recep Akyel, İnsanca yaşayacağımız bir ücret, çocuklarımıza daha güzel bir gelecek için mücadele ediyoruz. Birlik ve beraberliğimizi bozmadan her gün bu mücadelemize devam edeceğiz. şeklinde konuştu.

BURSA'DA OTOMOBİL YAN SANAYİİNE ÜRETİMİ YAPAN FABRİKADA GREV
BURSA'DA OTOMOBİL YAN SANAYİİNE ÜRETİMİ YAPAN FABRİKADA GREV
BURSA'DA OTOMOBİL YAN SANAYİİNE ÜRETİMİ YAPAN FABRİKADA GREV
BURSA'DA OTOMOBİL YAN SANAYİİNE ÜRETİMİ YAPAN FABRİKADA GREV

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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