Otomobil uçuruma yuvarlandı: 3 yaralı
15.01.2021 23:09 | Son Güncelleme: 15.01.2021 23:19
Bursa'nın İnegöl ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Boğazova Yaylası'nda sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil, karla kaplı yolda yaklaşık 40 metrelik uçuruma yuvarlandı.
Araçta sıkışan Ali Güleç, Hakan Şinasi Eroğlu ve Mehmet Can Işındağ, itfaiye ekiplerince halat yardımıyla kurtarıldı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek