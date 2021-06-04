Bursa'da otomobil tıra çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Bursa'nın Karacabey ilçesinde tıra arkadan çarpan otomobildeki bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.
Bursa'nın Karacabey ilçesinde tıra arkadan çarpan otomobildeki bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.
K.D. idaresindeki 35 ADR 36 plakalı otomobil, Yolağzı Mahallesi yakınlarında M.D'nin kullandığı 03 BR 011 plakalı tıra arkadan çarptı.
Kazada sürücü ile otomobildeki E.L. ile Ç.D. yaralandı.
Karacabey Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan E.L, yaşamını yitirdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayhan Fidan