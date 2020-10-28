Bursa'da otomobil tıra arkadan çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
28.10.2020 21:45 | Son Güncelleme: 28.10.2020 21:48
Bursa'nın Kestel ilçesinde tıra arkadan çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Bursa'nın Kestel ilçesinde tıra arkadan çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Aziz K. yönetimindeki 35 BSZ 24 plakalı otomobil, Bursa-Ankara kara yolu Ümitalan mevkisinde, Zafer Y. idaresindeki 06 BRR 719 plakalı tıra arkadan çarptı.
Otomobilde bulunan Zuhal K, hayatını kaybetti. Yaralanan Mürvet K, Aziz K, Ali Emir K. ve Meryem K, 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl ve Kestel'deki hastanelere kaldırıldı.
Zuhal K'nin cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Kestel Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek