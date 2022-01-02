Tıra arkadan çarptı, ilk müdahale araç içinde yapıldı

YALOVA (İHA) - Bursa'da tıra arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü. Sıkışan sürücüye ilk müdahale araç içinde yapıldı.

Yalova- Bursa Karayolunda meydana gelen kazada, otomobil hareket halindeki tıra arkadan çaptı. Kazada, Tofaş marka otomobil sürücüsü ağır yaralandı.

Yalova istikametinden Bursa'ya doğru hareket eden 67 ARZ 032 plakalı otomobil sürücüsü Gemlik girişinde 06 BS 7130 plakalı tıra arkadan çarptı. Kaza sonrasında, otomobil sürücüsü Cemal Can Bozacıoğlu, ağır yaralandı. Yaralı, 112 ekipleri tarafından otomobilden çıkarılırken, Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi. - BURSA