Bursa'da otomobil tarlaya uçtu 2 yaralı
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Bursa'da otomobil tarlaya uçtu 2 yaralı

Bursa'da otomobil tarlaya uçtu: 2 yaralı BURSA'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil tarlaya uçarak, ters döndü.

Bursa'da otomobil tarlaya uçtu 2 yaralı
07.06.2020 23:42 | Son Güncelleme: 07.06.2020 23:42


Bursa'da otomobil tarlaya uçtu: 2 yaralı
BURSA'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil tarlaya uçarak, ters döndü. Kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde İznik-Adapazarı karayolu üzerinde meydana geldi. Adapazarı istikametinden İznik'e seyir halinde olan Necati Çelik'in (64) direksiyon hakimiyetini kaybettiği 48 HP 131 otomobil, tarlaya uçarak, ters döndü. Kazada, sürücü Çelik ve torunu Batuhan Yetim (27) yaralandı. Çelik'in ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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