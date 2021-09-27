Bursa'da otomobil, pazar tezgahına çarptı: 4 yaralı - Haberler
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Bursa'da otomobil, pazar tezgahına çarptı: 4 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Haberler | Güncel
Bursa'da otomobil, pazar tezgahına çarptı: 4 yaralı

BURSA'da, pazar alanında sürücüsünün geri manevra sırasında, fren yerine gaza bastığı otomobilin tezgaha çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

İNEGÖL, BURSA (DHA) - BURSA'da, pazar alanında sürücüsünün geri manevra sırasında, fren yerine gaza bastığı otomobilin tezgaha çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, İnegöl ilçesine bağlı Mesudiye Mahallesi'nde kurulan pazarda meydana geldi. Saadettin Korkut (73) kullandığı 16 F 2789 plakalı otomobille geri manevra yaptığı sırada fren yerine gaza basınca tezgaha çarptı. Kazada tezgahta ürün satan Sebahat Batı (59), Hüseyin Aksoy (65), Sezer Batı (23) ve Sadri Batı (59) yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Bursa'da otomobil, pazar tezgahına çarptı: 4 yaralı

Bursa'da otomobil, pazar tezgahına çarptı: 4 yaralı

Bursa'da otomobil, pazar tezgahına çarptı: 4 yaralı

Bursa'da otomobil, pazar tezgahına çarptı: 4 yaralı

Bursa'da otomobil, pazar tezgahına çarptı: 4 yaralı

Bursa'da otomobil, pazar tezgahına çarptı: 4 yaralı

Bursa'da otomobil, pazar tezgahına çarptı: 4 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Son Dakika Haberleri
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