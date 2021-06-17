Bursa'da otomobil, otobüs durağındaki yayalara çarptı: 5 yaralı
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Bursa'da otomobil, otobüs durağındaki yayalara çarptı: 5 yaralı

Bursa'da otomobil, otobüs durağındaki yayalara çarptı: 5 yaralı
Anadolu Ajansı / Mustafa Bikeç - Haberler | Güncel

Bursa'da otomobilin durakta bekleyenlere çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Bursa'da otomobilin durakta bekleyenlere çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Yalçın Ç. (32) idaresindeki 16 AJY 248 plakalı otomobil, Osmangazi ilçesi Mudanya Bulvarı'nda seyir halindeyken Acemler İstasyonu otobüs durağına girerek, önce durakta bekleyen yayalara ardından da bir ağaca çarptı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada, Mustafa Oğur, Mune Mansur, Muha Tavvus ve isimleri henüz öğrenilemeyen 2 kişi daha yaralandı.

Çekirge Devlet Hastanesi ve Bursa Şehir Hastanesine sevk edilen yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'da otomobil, otobüs durağındaki yayalara çarptı: 5 yaralı
Bursa'da otomobil, otobüs durağındaki yayalara çarptı: 5 yaralı
Bursa'da otomobil, otobüs durağındaki yayalara çarptı: 5 yaralı
Bursa'da otomobil, otobüs durağındaki yayalara çarptı: 5 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Bikeç

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