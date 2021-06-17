Bursa'da otomobil, otobüs durağına daldı: 5 yaralı (2)
KAZA ANI KAMERADABursa'da, otomobilin yol kenarındaki otobüsten inenlere çarptığı kazanın mobese kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.
KAZA ANI KAMERADA
Bursa'da, otomobilin yol kenarındaki otobüsten inenlere çarptığı kazanın mobese kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; otobüsten inenlerin kaldırıma doğru yürüdüğü, bu sırada otomobilin kaldırımı aştığı ve yürüyenlere çarptığı, yaralıların yerde kaldığı anlar yer aldı.
Derya EVREN/BURSA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Derya Evren