Bursa'da otomobil, otobüs durağına daldı: 5 yaralı (2)
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Bursa'da otomobil, otobüs durağına daldı: 5 yaralı (2)

Bursa'da otomobil, otobüs durağına daldı: 5 yaralı (2)
Demirören Haber Ajansı / Derya Evren - Haberler | Güncel

KAZA ANI KAMERADABursa'da, otomobilin yol kenarındaki otobüsten inenlere çarptığı kazanın mobese kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

KAZA ANI KAMERADA

Bursa'da, otomobilin yol kenarındaki otobüsten inenlere çarptığı kazanın mobese kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; otobüsten inenlerin kaldırıma doğru yürüdüğü, bu sırada otomobilin kaldırımı aştığı ve yürüyenlere çarptığı, yaralıların yerde kaldığı anlar yer aldı. 

Derya EVREN/BURSA,


Bursa'da otomobil, otobüs durağına daldı: 5 yaralı (2)
Bursa'da otomobil, otobüs durağına daldı: 5 yaralı (2)
Bursa'da otomobil, otobüs durağına daldı: 5 yaralı (2)
Bursa'da otomobil, otobüs durağına daldı: 5 yaralı (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Derya Evren

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Bursa'da otomobil, otobüs durağına daldı: 5 yaralı (2) - Haberler
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