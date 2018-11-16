Bursa'da Otomobil Motosiklete Çarptı: 2 Yaralı
Bursa'nın İznik ilçesinde bir otomobilin motosiklete çarpması sonucu iki kişi yaralandı.
Bursa'nın İznik ilçesinde bir otomobilin motosiklete çarpması sonucu iki kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kubilay Şenyurt idaresindeki 16 ACP 576 plakalı otomobil, İznik-Yenişehir kara yolunun 1. kilometresinde İsmail Çetin'in kullandığı plakasız motosiklete çarptı.
Kazada, motosiklette bulunan sürücü İsmail Çetin ve Nergiz Uysal yaralandı.
Sağlık ekiplerince İznik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.