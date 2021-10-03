Park halindeki otomobili kundakladı... O anlar kameraya böyle yansıdı - Haberler
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Park halindeki otomobili kundakladı... O anlar kameraya böyle yansıdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Park halindeki otomobili kundakladı.

YILDIRIM, BURSA (İHA) - Park halindeki otomobili kundakladı... O anlar kameraya böyle yansıdı

BURSA - Bursa'da sabaha karşı Abdullah Ahmet Daraç'a ait olan otomobil, kimliği henüz tespit edilemeyen şüpheli tarafından kundaklandı. Şüpheli kısa sürede olay yerinden kaçarken o anlar ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, saat 03.20 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Yavuzselim Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdullah Ahmet Daraç'a ait olan otomobil, kimliği henüz tespit edilemeyen şüpheli tarafından kundaklandı. Kısa sürede alev topuna dönen otomobili görenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobili yaklaşık 1 saat süren söndürme çalışmalarının ardından söndürdü.

Şüpheli olay yerinden kaçarken, güvenlik kamerası ise bu anları saniye saniye kaydetti. Polis ekipleri araç kundaklayıp kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Park halindeki otomobili kundakladı... O anlar kameraya böyle yansıdı

Park halindeki otomobili kundakladı... O anlar kameraya böyle yansıdı

Park halindeki otomobili kundakladı... O anlar kameraya böyle yansıdı

Park halindeki otomobili kundakladı... O anlar kameraya böyle yansıdı

Park halindeki otomobili kundakladı... O anlar kameraya böyle yansıdı

Park halindeki otomobili kundakladı... O anlar kameraya böyle yansıdı

Park halindeki otomobili kundakladı... O anlar kameraya böyle yansıdı

Park halindeki otomobili kundakladı... O anlar kameraya böyle yansıdı

Park halindeki otomobili kundakladı... O anlar kameraya böyle yansıdı

Park halindeki otomobili kundakladı... O anlar kameraya böyle yansıdı

Park halindeki otomobili kundakladı... O anlar kameraya böyle yansıdı

Park halindeki otomobili kundakladı... O anlar kameraya böyle yansıdı

Park halindeki otomobili kundakladı... O anlar kameraya böyle yansıdı
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Haber: Park halindeki otomobili kundakladı... O anlar kameraya böyle yansıdı - Haberler
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