Bursa'da Otomobil Köfteciye Daldı: 1 Ölü, 2 Yaralı

Bursa'nın İnegöl İlçesinde kontrolden çıkan otomobil köfteci dükkanının bahçesine daldı. Otomobil yaklaşık 50 metre sürüklenirken, kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza 02.00 sıralarında Bursa'nın İnegöl ilçesi Avarlar Kavşağı'nda meydana geldi. Bursa'dan İnegöl istikametine seyir halinde olan Sedat Aksoy (31) idaresindeki 16 KEZ 88 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Köfteci dükkanının bahçesinde bulundan tabelaya çarpan otomobil, takla atarak yaklaşık 50 metre sürüklendi. Ters dönen otomobilden dışarı fırlayan sürücü Sedat Aksoy olay yerinde hayatını kaybederken otomobilde bulunan Fuat Adibeş (31) ile İbrahim Kardaş (31) ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis Ekibi sevk edildi. Yaralıların ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anında hayatını kaybeden sürücünün cenazesi İnegöl Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA