Bursa'da Otomobil Kamyona Çarptı: 4 Yaralı

Bursa'nın İznik ilçesinde bir otomobilin kamyona çarpması sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Mehmet Çalım (34) yönetimindeki 16 K 0120 plakalı otomobil, İznik-Yenişehir karayolunun 10. kilometresinde arızalandığı için sürücüsü Mehmet Cil tarafından emniyet şeridine bırakılan 16 FCV 13 plakalı tomruk yüklü kamyona arkasından çarptı.



Kazada, otomobil sürücüsü Mehmet Çalım ile aynı araçtaki eşi Zübeyde (31), çocukları Aleyna ve Furkan Çalım yaralandı.



Sağlık ekiplerince İznik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.



Otomobildeki kişilerin, emniyet kemerleri takılı olduğu için kazayı ölümcül yara almadan atlattığı belirtildi.