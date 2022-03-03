Bursa'da otomobil kamyona arkadan çarptı, yaşlı adam ağır yaralandı

ORHANGAZİ, BURSA (İHA) - Orhangazi'de sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil önünde seyir halindeki kamyona arkadan çarptı. Araç içinde sıkışan yaşlı sürücü ağır yaralandı.

Kaza, sabah 07.15 sıralarında Orhangazi- Bursa karayolu Çeltikçi kavşağı yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre Fahrettin Özdemir (73) idaresindeki 16 BCH 901 plakalı otomobil, Orhangazi'den Bursa istikametine doğru seyir halindeyken önünde seyreden Cemil Başkan (56) idaresindeki 16 RK 132 plakalı kamyona çarptı.

Araç içinde sıkıştı

Kaza sonrasında araç içinde sıkışan Fahrettin Özdemir için olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç içerisinden çıkarılan ve ağır yaralı olan yaşlı adam ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaşlı adam buradaki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi. Polis ve jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - BURSA