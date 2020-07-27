Bursa'da otomobil ile tır çarpıştı: 2 yaralı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
27.07.2020 18:27 | Son Güncelleme: 27.07.2020 21:30
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Bursa-Ankara kara yolunda, Erol Koyaş (75) yönetimindeki 16 CAZ 57 plakalı otomobil, Nazmi Apil idaresindeki 59 RN 577 plakalı tır ile çarpıştı.
Yaralanan otomobil sürücüsü Koyaş ile yanındaki Kıyasettin Turgut (75), 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA