Bursa'da otomobil ile motosiklet çarpıştı : 1 yaralı - Haberler
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Bursa'da otomobil ile motosiklet çarpıştı : 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Bursa'da otomobil ile motosiklet çarpıştı : 1 yaralı

Bursa'da yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda otomobil ile motosikletin çarpışması sonucunda motosiklet sürücüsü yaralandı.

KESTEL, BURSA (İHA) - Bursa'da yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda otomobil ile motosikletin çarpışması sonucunda motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Kestel ilçesi Yeni Mahalle'de akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre motosiklet sürücüsü M.A., rampadan aşağı indiği esnada, yolun yağmur sebebiyle kaygan olmasından dolayı yavaşlayamayarak kavşağa giren İ.S. idaresindeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Sürücü, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kestel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA

Bursa'da otomobil ile motosiklet çarpıştı : 1 yaralı

Bursa'da otomobil ile motosiklet çarpıştı : 1 yaralı

Bursa'da otomobil ile motosiklet çarpıştı : 1 yaralı

Bursa'da otomobil ile motosiklet çarpıştı : 1 yaralı

Bursa'da otomobil ile motosiklet çarpıştı : 1 yaralı

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