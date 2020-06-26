Bursa'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 6 yaralı Bursa'nın Harmancık ilçesinde, kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi, yaralandı.

Bursa'nın Harmancık ilçesinde, kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi, yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Harmancık'a 4 kilometre uzaklıktaki Yolcatı mevkisinde meydana geldi. M.A. yönetimindeki 10 ABT 132 plakalı otomobil ile Bursa yönüne giden H.K.'nin kullandığı 16 ECF 33 plakalı kamyon çarpıştı. Kazada sürücü H.K. ile kamyondaki Ş.K., diğer sürücü M.A. ile otomobildeki N.A., D.B. ve N.A. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan 6 kişi, ambulanslarla Harmancık Devlet Hastahanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikeleri bulunan yaralılar, Bursa Çekirge Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - BURSA

Kaynak: İHA