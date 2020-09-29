Bursa'da otomobil ile iş makinesi çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı
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Bursa'da otomobil ile iş makinesi çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı

29.09.2020 18:51 | Son Güncelleme: 29.09.2020 18:54
Bursa'da otomobil ile iş makinesi çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde iş makinesiyle çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde iş makinesiyle çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Orhangazi istikametinden Gölyaka istikametine giden Berkan Armağan A. idaresindeki 77 BN 529 plakalı otomobil, Akharem Mahallesi Kavşağı'nda, Ertuğrul B. idaresindeki greyderle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü ve otomobildeki 1 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Otomobil sürücüsünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Öztürk

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