Bursa'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Bursa'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

10.12.2020 21:11 | Son Güncelleme: 10.12.2020 21:14
Bursa'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

İnegöl-Yenişehir kara yolunda Hasan Tanrıkulu idaresindeki 16 U 7818 plakalı otomobil, Samet Şahinbaş yönetimindeki 16 AC 1393 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.

Kazada, otomobildeki Nimet Tanrıkulu yaralandı.

Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan Tanrıkulu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla tekrar açıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek

İlgili Haberler

Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 2 YARALI
HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 2 YARALI
Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı
Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir İlham Aliyev Devlet Bahçeli Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Pınar Altuğ Aleyna Tilki Demet Özdemir
Spor Sörloth Samatta Şenol Güneş Ali Palabıyık Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Psg İlaç Pfizer Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bursa'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı - Bursa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.12.2020 21:14:24. #1.15#
title