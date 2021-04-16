Bursa'da otomobil hırsızlığı iddiasıyla 3 zanlı yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bursa'da otomobil hırsızlığı iddiasıyla 3 zanlı yakalandı

Bursa'da otomobil hırsızlığı iddiasıyla 3 zanlı yakalandı
Anadolu Ajansı / Uğur Ulu - Haberler | Güncel

Bursa'da, otomobil çaldığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa'da, otomobil çaldığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, A.A'ya ait 45 HC 3652 plakalı otomobil, 5 Nisan'da Osmangazi ilçesi Gaziakdemir Mahallesi'nde çalındı.

Araştırma yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, aracı N.K, B.K, M.S. ve F.K'nin çaldığını tespit etti.

Zanlıların otomobili başka bir kişiye satmaya çalıştıklarını belirleyen ekipler, N.K, B.K. ve M.S'yi gözaltına aldı.

F.K'nin ise kısa süre önce farklı bir suçtan tutuklandığı öğrenildi.

Çok sayıda suç kaydı bulunan şüphelilerin, daha önce gerçekleşen 3 otomobil hırsızlığı olayının da failleri olduğu belirlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Ulu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Antony Blinken Vladimir Putin Yıldırım Akbulut Mevlüt Çavuşoğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Nur Sürer Hande Erçel Hande Ataizi Mustafa Üstündağ
Spor Cenk Tosun Caner Erkin Metin Oktay Mustafa Cengiz Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Bursa'da otomobil hırsızlığı iddiasıyla 3 zanlı yakalandı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.4.2021 16:07:03. #1.16#

title