Bursa'da Otomobil Hırsızlığı Güvenlik Kamerasında
Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde, park halindeki otomobili çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden biri tutuklandı.
Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde, park halindeki otomobili çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden biri tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Yunusemre Mahallesi'nde park halindeki bir otomobilin çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Takibe aldıkları aracın 11 Eylül Bulvarı'nda olduğunu tespit eden ekipler, operasyon düzenledi.
Operasyonda, araçta bulunan S.T. (22), A.B. (40), Y.Y. (50) ve M.Ö'yü (24) gözaltına alındı.
Zanlılardan 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Otomobili çaldığı ve kullandığı belirlenen S.T. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Öte yandan, hırsızlık anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.