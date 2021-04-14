Bursa'da otomobil hırsızları 15 kilometrelik kovalamaca sonucu yakalandı
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Bursa'da otomobil hırsızları 15 kilometrelik kovalamaca sonucu yakalandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bursa'da otomobil hırsızları 15 kilometrelik kovalamaca sonucu yakalandıBURSA'da farklı zamanlarda 2 otomobil çalan ve 3 aracı da çalma girişiminde bulunduğu belirlenen 3 şüpheli, polisin 15 kilometrelik kovalamacasının ardından tarlada saklanmaya çalışırken yakalandı.

Bursa'da otomobil hırsızları 15 kilometrelik kovalamaca sonucu yakalandı

BURSA'da farklı zamanlarda 2 otomobil çalan ve 3 aracı da çalma girişiminde bulunduğu belirlenen 3 şüpheli, polisin 15 kilometrelik kovalamacasının ardından tarlada saklanmaya çalışırken yakalandı. Çalınan otomobiller sahiplerine teslim edirken, adliyeye sevk edilen 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde son günlerde artan araç hırsızlığı olayları üzerine polis ekipleri ilçede çok sayıda güvenlik ve mobese kamerasını incelemeye aldı. Yapılan incelemede içerisinde 3 kişinin bulunduğu 16 AIA 379 plakalı otomobille olay yerine gelen şüphelilerin otomobili çalarak uzaklaştığı tespit edildi. Bunun üzerine ekipler şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Önceki gece saat 21.00 sıralarında Plaka Tanıma Sistemi (PTS) yardımıyla şüpheli otomobilin Bursa-Ankara Karayolu'nda olduğu bilgisine ulaşan polis harekete geçti. Şüphelileri ilçe girişinde yakalamak isteyen ekipler kontrol noktası oluşturdu. Ancak, 'dur' ihtarına uymayan şüpheliler aracı polisin üzerine sürerek kaçtı.

15 KİLOMETRE KAÇAN ŞÜPHELİLERİN ARACI ÇAMURA SAPLANDI

Bölgeye takviye isteyen polisler ekipleri ise şüphelinin peşine düştü. Şüpheliler, otomobille Mesudiye Mahallesi'ne girerek ara sokaklarda izini kaybettirmeye çalıştı. Mahalleye giriş-çıkışları kapatan ekipler bölgede güvenlik çemberi oluşturarak şüphelilerin kaçışını önlemek istedi. Yaklaşık 15 kilometrelik kovalamacanın ardından Şehit Erol Beyhan Sokak'ta aracı çamura saplanan şüphelileri bu kez yaya olarak tarlaların bulunduğu bölgeye kaçtı. Polis ekiplerinin saatler süren arama çalışmasının ardından şüpheli A.S., U.Ö. ve R.T. çalıların arasında saklanmaya çalışırken yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.S., U.Ö. ve R.T., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin ifadelerinden yola çıkarak, çalıntı 2 otomobili bulan polis ekipleri yapılan incelemenin ardından araçları sahiplerine teslim etti.

Bursa'da otomobil hırsızları 15 kilometrelik kovalamaca sonucu yakalandı
Bursa'da otomobil hırsızları 15 kilometrelik kovalamaca sonucu yakalandı
Bursa'da otomobil hırsızları 15 kilometrelik kovalamaca sonucu yakalandı
Bursa'da otomobil hırsızları 15 kilometrelik kovalamaca sonucu yakalandı
Bursa'da otomobil hırsızları 15 kilometrelik kovalamaca sonucu yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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