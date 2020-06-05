Bursa'da otomobil evin bahçesine girdi: 1'i ağır 5 yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bursa'da otomobil evin bahçesine girdi: 1'i ağır 5 yaralı

Bursa'da otomobil evin bahçesine girdi: 1'i ağır 5 yaralıBURSA, kontrolden çıkan otomobil kavşaktaki evin bahçe duvarına çarptı.

05.06.2020 22:52 | Son Güncelleme: 05.06.2020 22:57

Bursa'da otomobil evin bahçesine girdi: 1'i ağır 5 yaralı

BURSA, kontrolden çıkan otomobil kavşaktaki evin bahçe duvarına çarptı. Bahçe duvarını yıkan otomobil hurdaya dönerken 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Orhangazi- İznik yolu, Çakırlı Mahallesi kavşağında meydana geldi. İznik'ten Orhangazi'ye giden Hamza Özdemir (40) yönetimindeki 34 CKD 992 plakalı otomobil, Çakırlı kavşağında sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu metrelerce savrulup, bir evin bahçe duvarına çarptı. Duvarı yıkarak bahçeye giren otomobil hurdaya dönerken, sürücü ile yolcular Ahmet Burhan Koç (29), Ali Çiçek (37), Mahmut Mustafa Özdil (45) ve Kemal Bulut (36) yaralandı. Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılırken, sağlık ekipleri de olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi ve Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Ahmet Burhan Koç'un sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

Öte yandan, otomobilde bulunan sürücü ile birlikte yaralanan 5 kişinin Türkiye Maarif Vakfı üyesi oldukları belirlendi. Türkiye Maarif Vakfı yöneticileri ise kaza sonrasında Orhangazi'ye gelerek yaralılar hakkında bilgi aldı.

Bursa'da otomobil evin bahçesine girdi: 1'i ağır 5 yaralı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Eşini kıskanan ünlü boksör Mike Tyson, Donald Trump'ı dövmeye kalktı Haber
Eşini kıskanan ünlü boksör Mike Tyson, Donald Trump'ı dövmeye kalktı
Son Dakika: CHP'li Enis Berberoğlu, koronavirüs önlemleri kapsamında tahliye edildi Haber
Son Dakika: CHP'li Enis Berberoğlu, koronavirüs önlemleri kapsamında tahliye edildi
Bilim Kurulu'ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını kaldırmasına ilk yorum Haber
Bilim Kurulu'ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını kaldırmasına ilk yorum
Ünlü giyim firmasının finans uzmanı 4 milyon TL'lik vurgun yaptı Haber
Ünlü giyim firmasının finans uzmanı 4 milyon TL'lik vurgun yaptı
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında Bakan Akar'ın talimatıyla inceleme başlatıldı Haber
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında Bakan Akar'ın talimatıyla inceleme başlatıldı
Ukrayna'da bakıcı, ağlamasından rahatsız olduğu bebeği boğarak öldürdü Haber
Ukrayna'da bakıcı, ağlamasından rahatsız olduğu bebeği boğarak öldürdü
Ankara-Sivas arasını 2 saate indirecek YHT hattı yıl sonunda hizmete açılacak
Ankara-Sivas arasını 2 saate indirecek YHT hattı yıl sonunda hizmete açılacak
Kızı tarafından istediği ayakkabıyı almadığı için merdivenden itilen anne, şikayetçi olmadı
Kızı tarafından istediği ayakkabıyı almadığı için merdivenden itilen anne, şikayetçi olmadı
AK Parti 'Davutoğlu ve Babacan'ın partisi seçime giremeyecek' tartışmalarına noktayı koydu
AK Parti "Davutoğlu ve Babacan'ın partisi seçime giremeyecek" tartışmalarına noktayı koydu
Son Dakika: Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika: Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
İş adamı, iki kadının bıçaklı saldırısı sonucu öldü
İş adamı, iki kadının bıçaklı saldırısı sonucu öldü
Erdoğan, Ayasofya'nın camiye çevrilmesi için talimat verdi: Milletimiz karar vermeli
Erdoğan, Ayasofya'nın camiye çevrilmesi için talimat verdi: Milletimiz karar vermeli
Kendisini 'Vali özel kalem müdürüyüm' olarak tanıtan kadın sürücü trafiği birbirine kattı
Kendisini "Vali özel kalem müdürüyüm" olarak tanıtan kadın sürücü trafiği birbirine kattı
Sarıyer Tüneli'nde lüks bir cip alevler içinde kaldı
Sarıyer Tüneli'nde lüks bir cip alevler içinde kaldı
Malatya depremine canlı yayında yakalandılar! O anlar böyle kaydedildi
Malatya depremine canlı yayında yakalandılar! O anlar böyle kaydedildi
Ali Koç'tan TFF Başkanı'na veryansın: Aziz Yıldırım'a da saygısızlıktır
Ali Koç'tan TFF Başkanı'na veryansın: Aziz Yıldırım'a da saygısızlıktır
Kadıköy'de ayağı takılınca otobüsün arka tekerleğinin altında kalan yaya feci şekilde can verdi
Kadıköy'de ayağı takılınca otobüsün arka tekerleğinin altında kalan yaya feci şekilde can verdi
Arda Turan, oğlu Hamza Arda'yla futbol oynadığı anları sosyal medyadan paylaştı
Arda Turan, oğlu Hamza Arda'yla futbol oynadığı anları sosyal medyadan paylaştı
Liverpool'un istediği Timo Werner Chelsea ile anlaştı
Liverpool'un istediği Timo Werner Chelsea ile anlaştı
Vatandaşlar, ellerinde sopalarla geceleri pencerelerden evleri gözetleyen kişiyi arıyor
Vatandaşlar, ellerinde sopalarla geceleri pencerelerden evleri gözetleyen kişiyi arıyor
Kasaptan 200 kilo et çalan hırsızlar, birbirlerini öperek kutladı
Kasaptan 200 kilo et çalan hırsızlar, birbirlerini öperek kutladı
18 yıl önce günlüğüne yazdığı hayalini gerçekleştirdi! Evinin bahçesinde kurduğu serada çiçekçilik yapıyor
18 yıl önce günlüğüne yazdığı hayalini gerçekleştirdi! Evinin bahçesinde kurduğu serada çiçekçilik yapıyor
Tanju Çolak'tan yabancı futbolculara tepki: Forma aşkı bitmiş, para aşkı başlamış
Tanju Çolak'tan yabancı futbolculara tepki: Forma aşkı bitmiş, para aşkı başlamış
İngiltere Premier Lig'de 3 haftalık fikstür belli oldu
İngiltere Premier Lig'de 3 haftalık fikstür belli oldu
İntihar ettiği söylenen 17 yaşındaki genç kızın ölümünün altından 'gayrimeşru çocuk' çıktı
İntihar ettiği söylenen 17 yaşındaki genç kızın ölümünün altından "gayrimeşru çocuk" çıktı
15 yaşındaki kıza ve 5 kadına fuhuş yaptıran 9 şüpheli gözaltına alındı
15 yaşındaki kıza ve 5 kadına fuhuş yaptıran 9 şüpheli gözaltına alındı
Naci Görür'den Malatya'daki depremle ilgili ilk değerlendirme: Elazığ'ın ardından uyarmıştık
Naci Görür'den Malatya'daki depremle ilgili ilk değerlendirme: Elazığ'ın ardından uyarmıştık
George Floyd protestolarına katılan eylemciler, polisi ateşe verdi
George Floyd protestolarına katılan eylemciler, polisi ateşe verdi
Şike sözleri sonrası Fenerbahçe taraftarı, Nihat Özdemir'in kulüpten ihraç edilmesini istedi
Şike sözleri sonrası Fenerbahçe taraftarı, Nihat Özdemir'in kulüpten ihraç edilmesini istedi
Irak'ta salgının başından bu yana bir günde görülen en yüksek vaka kaydedildi
Irak'ta salgının başından bu yana bir günde görülen en yüksek vaka kaydedildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Rüştü Zorlu Leyla Güven Hasan Polatkan Fahrettin Koca Enis Berberoğlu
Magazin Hadise Seda Sayan Acun Ilıcalı Haldun Dormen
Spor Bülent Uygun Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Bülent Korkmaz
Daha Fazla Kadın Ankara Haziran Malatya
Şu an buradasınız: Bursa'da otomobil evin bahçesine girdi: 1'i ağır 5 yaralı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.6.2020 22:59:13. #1.14#
title