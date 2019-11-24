Bursa'da otomobil devrildi: 3 yaralı
İznik ilçesinde devrilen otomobildeki anne ve 2 çocuğu yaralandı.
İznik ilçesinde devrilen otomobildeki anne ve 2 çocuğu yaralandı.
Alınan bilgiye göre, N.İ. idaresindeki 34 EG 8688 plakalı otomobil, İznik-Orhangazi kara yolunun 20. kilometresinde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan çocukları F.Z.İ. (4) ve B.C.İ. (10) yaralandı.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince İznik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.