Bursa'da Otomobil Bariyere Çarptı! Arka Koltukta Oturan Yaşlı Kadın Camdan Fırladı
AFRİN HAREKATI'NDA 37. GÜN! OPERASYONDAN DAKİKA DAKİKA GELİŞMELER

Bursa'da Otomobil Bariyere Çarptı! Arka Koltukta Oturan Yaşlı Kadın Camdan Fırladı

Bursa'da kontrolünü kaybeden sürücü bariyerlere çarpınca arka koltukta oturan eşi, camdan fırlayarak kaputun üzerine düştü.

Bursa'da 69 yaşındaki sürücü kontrolünü kaybedip bariyerlere çarpınca arka koltukta oturan eşi camdan fırlayarak kaputun üzerine düştü. Yaralanan yaşlı çift, hastaneye kaldırıldı.

OTOMOBİL, BARİYERLERE ÇARPTI

Bursa'da 69 yaşındaki Enver Çap idaresindeki otomobil, Orhangazi- Gemlik karayolu Karsak mevkisinde bariyerlere çarptı.

ARKA KOLTUKTAKİ EŞİ CAMDAN FIRLADI

Kazada Enver Çap araçta sıkışırken, arka koltukta oturan 65 yaşındaki eşi Gülli Çap çarpmanın şiddetiyle ön camdan fırlayarak kaputun üzerine düştü.

SÜRÜCÜ ARAÇTA SIKIŞTI

İtfaiye ekibince araçta sıkışan sürücü ile eşi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Gemlik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çap çiftinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (12)

  • KIL PAYI:
    Bunlar kaza yapmamış gibi duruyor abi, insan biraz yüzünü ekşitir. Sanırım şok geçiriyorlar.
    Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
  • BALIKÇI TARIK:
    adam bu kadından akşam kesin dayak yer. adamın yüzhali eyvah bu balina artık bana rahat vermez der gibi
    Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
  • EMNİYET KEMİRİ DİYE BİRSEY VAR:
    Emliyet kemerinden önce ehliyat alirsa bi devlete insanlar sürücüde sürücünün yanindakilerde kullanmaz sonuda böyle olur.. Gene olan fukaraya olur..
    Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
  • BİLMİŞ:
    Teyzem yaa ellerini birleştimiş nasılda duruyor. Umarım ciddi bir rahatsızlığı yoktur. Geçmiş olsun.
    Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
Tüm 12 yorumu okumak için tıklayın
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.