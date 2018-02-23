Bursa'da Otomobil Bariyere Çarptı! Arka Koltukta Oturan Yaşlı Kadın Camdan Fırladı
Bursa'da kontrolünü kaybeden sürücü bariyerlere çarpınca arka koltukta oturan eşi, camdan fırlayarak kaputun üzerine düştü.
Bursa'da 69 yaşındaki sürücü kontrolünü kaybedip bariyerlere çarpınca arka koltukta oturan eşi camdan fırlayarak kaputun üzerine düştü. Yaralanan yaşlı çift, hastaneye kaldırıldı.
OTOMOBİL, BARİYERLERE ÇARPTI
Bursa'da 69 yaşındaki Enver Çap idaresindeki otomobil, Orhangazi- Gemlik karayolu Karsak mevkisinde bariyerlere çarptı.
ARKA KOLTUKTAKİ EŞİ CAMDAN FIRLADI
Kazada Enver Çap araçta sıkışırken, arka koltukta oturan 65 yaşındaki eşi Gülli Çap çarpmanın şiddetiyle ön camdan fırlayarak kaputun üzerine düştü.
SÜRÜCÜ ARAÇTA SIKIŞTI
İtfaiye ekibince araçta sıkışan sürücü ile eşi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Gemlik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Çap çiftinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
YORUMLAR (12)
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Bunlar kaza yapmamış gibi duruyor abi, insan biraz yüzünü ekşitir. Sanırım şok geçiriyorlar.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Direksiyonu tutmuş poz veriyor bide :D:DDCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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adam bu kadından akşam kesin dayak yer. adamın yüzhali eyvah bu balina artık bana rahat vermez der gibiCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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Emliyet kemerinden önce ehliyat alirsa bi devlete insanlar sürücüde sürücünün yanindakilerde kullanmaz sonuda böyle olur.. Gene olan fukaraya olur..Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Teyzem yaa ellerini birleştimiş nasılda duruyor. Umarım ciddi bir rahatsızlığı yoktur. Geçmiş olsun.Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır