Bursa'da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 2 ölü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.

Bursa-Ankara kara yolunun İnegöl Hikmet Şahin Köprülü Kavşağı'nda ilerleyen Mesut Kocaçepel (36) yönetimindeki 16 Y 6746 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, sürücü Kocaçepel ve araçtaki İsmail Aydın'ın (51) hayatını kaybettiğini belirledi.

Kocaçepel ve Aydın'ın cenazeleri, savcının incelemesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bu arada, kazanın ardından trafiğe kapatılan yol, ikiye bölünen otomobilin çekiciyle kaldırılmasıyla tekrar açıldı.

Kaynak: AA