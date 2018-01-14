Bursa'da Otomobil Atık Su Kanalına Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde bir otomobilin atık su kanalına devrilmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Mert Taş idaresindeki 06 ND 677 plakalı otomobil, Altınşehir Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Bulvarı'nda direksiyon hakimiyetini kaybederek yaklaşık 5 metrelik atık su kanalına devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, araçta bulunan Hasan Gödek'in (33) yaşamını yitirdiğini belirledi.

Ağır yaralanan Taş ise sağlık ve itfaiye ekiplerince ters dönen otomobilden çıkartılarak Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Taş'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazada kullanılamaz hale gelen otomobil kanaldan çıkartıldı.