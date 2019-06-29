Bursa'da otomobil apartman bahçesine devrildi: 3 yaralı

Bursa'da apartman bahçesine devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Merkez Osmangazi ilçesi Kükürtlü Mahallesi Çekirge Caddesi'nde, Volkan Ünsal hakimiyetindeki 16 BGR 84 plakalı otomobil, yoldan çıkıp apartman girişindeki bahçe duvarına çarptı.

Devrilip apartmanın sütunlarından birine çarpan otomobildeki 3 kişi araçta sıkıştı. Sürücü Ünsal kendi imkanlarıyla araçtan çıkmayı başardı.

Olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri İlhan Özargın ile Celal Acar'ı yaklaşık 20 dakikalık çalışmayla sıkıştıkları yerden çıkardı.

112 Acil Servis ambulansıyla Bursa ve Çekirge Devlet hastanelerine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA