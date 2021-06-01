Otomobil alev alev böyle yandı
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Otomobil alev alev böyle yandı

İhlas Haber Ajansı / Abdullah Uğur - Haberler | 3. Sayfa

Otomobil alev alev böyle yandı Bursa'da bir otomobil motor kısmında meydana gelen arıza sonucu alevlere teslim oldu.

Otomobil alev alev böyle yandı

BURSA - Bursa'da bir otomobil motor kısmında meydana gelen arıza sonucu alevlere teslim oldu.

Yangın, saat 16.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi Bursa-İzmir yolu merkez istikameti üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre motor kısmında meydana gelen mekanik arıza sonucu dumanlar çıkmaya başlayan otomobil kısa sürede alevlere teslim oldu. İki adet itfaiye aracıyla müdahale edilen araç yangını kısa sürede söndürüldü. Polis ekipleri yangınla ilgili tahkikat başlatırken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Otomobil alev alev böyle yandı
Otomobil alev alev böyle yandı
Otomobil alev alev böyle yandı
Otomobil alev alev böyle yandı
Otomobil alev alev böyle yandı
Otomobil alev alev böyle yandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdullah Uğur

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