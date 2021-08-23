SPOR Bursa'da otokros yarışları nefes kesti

SPOR Bursa'da otokros yarışları nefes kestiHasan BOZBEY/ORHANGAZİ,(Bursa),(DHA) - Bursa Otomobil Sporları Kulübü ile Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu tarafından 2021 yılı Otokros 1. 2. ve 3. ayak yarışları hafta sonu Orhangazi'de İznik Gölü sahilindeki parkurda yapıldı.

SPOR Bursa'da otokros yarışları nefes kesti

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ,(Bursa),(DHA) - Bursa Otomobil Sporları Kulübü ile Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu tarafından 2021 yılı Otokros 1. 2. ve 3. ayak yarışları hafta sonu Orhangazi'de İznik Gölü sahilindeki parkurda yapıldı. 24 sporcunun katıldığı yarışlar nefes kesti.

Orhangazi'de İznik Gölü Sahilindeki yarış pisti otokros yarışlarına ev sahipliği yaptı. 2021 yılının ilk yarışları olan otokros yarışları, hafta sonu nefes kesen anlara sahne oldu. Bursa Otomobil Sporları Kulübü ile Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen yarışlara 24 sporcu katıldı.

Orhangazi'deki yarışlarda 24 sporcu 3 ayrı yarışta mücadele etti. 2021 yılı otokros yarışlarının 1,2 ve 3.ayak yarışlarının yapıldığı Orhangazi İznik Gölü sahilindeki turlar sabah erken saatlerde kayıtlarla başladı. Birinci yarışlar ise 11.00'de başladı. Bu bölümde otomobiller toprak pistte dereceye girebilmek için mücadele etti.

BOSSEK tarafından organize edilen yarışlar 4 ayrı kategoride yapıldı. Yarışlarda Kategori 1'de 6 sporcu, Kategori 2'de 5 sporcu, Kategori 3'de 9 sporcu ve Kategori 4'de ise 4 sporcu yarıştı. Dün akşam saatlerine kadar süren 3 yarışta dereceye girenler ödüllerini aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı