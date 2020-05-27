Bursa'da otobüsle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bursa'da otobüsle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde otobüsle otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Bursa'da otobüsle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü
27.05.2020 19:25 | Son Güncelleme: 27.05.2020 20:02

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde otobüsle otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Orhangazi'den İznik Gölü istikametine seyreden Abdulgafur Ş. (67) idaresindeki 34 UN 311 otomobil, karşı şeritten gelen Ergün Ş. (56) idaresindeki 16 S 7526 plakalı fabrika işçisi taşıyan otobüsle çarpıştı.

Kazada otomobilde bulunan İsmigüzel Ş. (54) hayatını kaybetti, yaralanan eşi Abdulgafur Ş. ise olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibince Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Abdulgafur Ş. ile eşinin, İstanbul'da ikamet ettikleri ve Orhangazi'ye bağlı Gürle Mahallesi'ndeki evlerine kalmak için geldikleri öğrenildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Market çalışanı koronavirüsten hayatını kaybetti, alışveriş yapan herkes diken üstünde! Haber
Market çalışanı koronavirüsten hayatını kaybetti, alışveriş yapan herkes diken üstünde!
ABD'deki genel müdürlüğü bırakıp Karadeniz somonu yetiştirmeye başladı, yılda 500 milyon lira kazanıyor Haber
ABD'deki genel müdürlüğü bırakıp Karadeniz somonu yetiştirmeye başladı, yılda 500 milyon lira kazanıyor
Rus gazeteciden dans etmesini isteyen Cüneyt Özdemir, 'Altımda bir şey yok' cevabıyla kahkahaya boğuldu Haber
Rus gazeteciden dans etmesini isteyen Cüneyt Özdemir, "Altımda bir şey yok" cevabıyla kahkahaya boğuldu
Oyuncu Pelin Ermiş, mini şortlu pozlarıyla yeni imajını gözler önüne serdi Haber
Oyuncu Pelin Ermiş, mini şortlu pozlarıyla yeni imajını gözler önüne serdi
Yaş hali 60 lira olan ancak işlenmiş toz hali 1.000 liraya kadar çıkan salepte hasat sürüyor Haber
Yaş hali 60 lira olan ancak işlenmiş toz hali 1.000 liraya kadar çıkan salepte hasat sürüyor
30-31 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Gözler kabine toplantısında Haber
30-31 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Gözler kabine toplantısında
Ukrayna'da Türk turistler, 'en cömert turist' seçildi
Ukrayna'da Türk turistler, "en cömert turist" seçildi
Son dakika: İdlib'de TSK konvoyunun geçişi sırasında patlama! Bir askerimiz şehit oldu
Son dakika: İdlib'de TSK konvoyunun geçişi sırasında patlama! Bir askerimiz şehit oldu
Son Dakika: İspanya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte sadece 1 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: İspanya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte sadece 1 kişi hayatını kaybetti
ABD'de polisin boğarak öldürdüğü siyahi genç olayında yeni görüntüler ortaya çıktı
ABD'de polisin boğarak öldürdüğü siyahi genç olayında yeni görüntüler ortaya çıktı
Koronavirüs nedeniyle satış yapamayan balıkçılar vatandaşlara 'Balık yiyin' çağrısı yaptı
Koronavirüs nedeniyle satış yapamayan balıkçılar vatandaşlara "Balık yiyin" çağrısı yaptı
Alanyaspor, Galatasaray'ın eski golcüsü Mitroglou'nu transfer etmek istiyor
Alanyaspor, Galatasaray'ın eski golcüsü Mitroglou'nu transfer etmek istiyor
Cani baba, 35 yaşındaki kişiye kaçan 13 yaşındaki kızının uykudayken kafasını kesti
Cani baba, 35 yaşındaki kişiye kaçan 13 yaşındaki kızının uykudayken kafasını kesti
Zeynep'i bıçaklayarak öldüren milli boksör suç makinesi çıktı
Zeynep'i bıçaklayarak öldüren milli boksör suç makinesi çıktı
Evinin önünde araba yıkanmasına kızan kadın, lüks cipin üzerine çöp döktü
Evinin önünde araba yıkanmasına kızan kadın, lüks cipin üzerine çöp döktü
Beslenmesi yasak köpek sahibine saldırdı! O anlar anbean kameraya yansıdı
Beslenmesi yasak köpek sahibine saldırdı! O anlar anbean kameraya yansıdı
ABD ayakta! Polisin bir vatandaşı boğarak öldürmesi, halkı sokaklara döktü
ABD ayakta! Polisin bir vatandaşı boğarak öldürmesi, halkı sokaklara döktü
Atilla Gökçe, TFF'nin 'Küme düşme kaldırılsın' talebini reddedeceğini öne sürdü
Atilla Gökçe, TFF'nin "Küme düşme kaldırılsın" talebini reddedeceğini öne sürdü
Bilim Kurulu Üyesi Özkan: Tedbirlere uyulursa düğün salonları 11 Temmuz'dan sonra açılır
Bilim Kurulu Üyesi Özkan: Tedbirlere uyulursa düğün salonları 11 Temmuz'dan sonra açılır
Taciz iddiasıyla karı-koca tarafından öldüresiye dövülen adam cinsel organının tekmelendiğini söyledi
Taciz iddiasıyla karı-koca tarafından öldüresiye dövülen adam cinsel organının tekmelendiğini söyledi
AK Parti ile İYİ Parti bayramlaşmasında gerginlik çıktı, tansiyon tavan yaptı
AK Parti ile İYİ Parti bayramlaşmasında gerginlik çıktı, tansiyon tavan yaptı
Davutoğlu, Bahçeli'yi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şikayet etti: Sessiz kalmamalı
Davutoğlu, Bahçeli'yi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şikayet etti: Sessiz kalmamalı
Azgın boğa panik yarattı! Önce kamyoneti metrelerce sürükledi ardından sahiplerini kovaladı
Azgın boğa panik yarattı! Önce kamyoneti metrelerce sürükledi ardından sahiplerini kovaladı
George Floyd'un polis tarafından öldürülmesine LeBron James'ten çok sert tepki: Şimdi anlıyor musun?
George Floyd'un polis tarafından öldürülmesine LeBron James'ten çok sert tepki: Şimdi anlıyor musun?
İç savaştan kaçan çocuklar, sulama kanalında ölümüne serinliyor
İç savaştan kaçan çocuklar, sulama kanalında ölümüne serinliyor
ABD'de 'siyahi ırkçılık' bitmiyor! Skandal görüntü sonrası sokaklara dökülen halk polisle çatışıyor
ABD'de "siyahi ırkçılık" bitmiyor! Skandal görüntü sonrası sokaklara dökülen halk polisle çatışıyor
Kırklareli'nin Karadeniz kıyısında 20 kilometrekarelik alan 'askeri yasak bölge' ilan edildi
Kırklareli'nin Karadeniz kıyısında 20 kilometrekarelik alan "askeri yasak bölge" ilan edildi
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yassıada'nın tarihini tek cümlede anlattı: Burada yapılanlar hukuk cinayetidir
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yassıada'nın tarihini tek cümlede anlattı: Burada yapılanlar hukuk...
AK Parti 'vekil transferi' döneminin kapanması için çalışma başlattı! 3 ayrı formül Erdoğan'ın masasında
AK Parti "vekil transferi" döneminin kapanması için çalışma başlattı! 3 ayrı formül Erdoğan'ın masasında
Anketlerde Erdoğan'a rakip olan İmamoğlu'na açıkça soruldu: Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?
Anketlerde Erdoğan'a rakip olan İmamoğlu'na açıkça soruldu: Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Naci Bostancı Adnan Menderes Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Mehmet Cahit Turhan
Magazin Ezgi Mola Ersin Korkut Yeliz Yeşilmen Bergüzar Korel
Spor Fatih Terim Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Hidayet Türkoğlu Robert Prosinecki
Daha Fazla Bursa Avrupa Twitter Yassıada
Şu an buradasınız: Bursa'da otobüsle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.5.2020 20:02:07. #1.15#
title